Lar Vicentino recebe R$ 140 mil da CPFL

A CPFL Paulista deu início ao projeto de eficiência energética no Lar Vicentino de Bocaina (69 quilômetros de Bauru), única instituição local que presta assistência de longa permanência a idosos em situação de risco ou sem suporte familiar, incluindo moradia, alimentação, cuidados de saúde e suporte social. A iniciativa prevê modernização da iluminação interna e instalação de sistema de energia solar fotovoltaico de 17,6 kWp.

Com investimento de R$ 140 mil, o projeto deve gerar economia anual estimada em R$ 27,4 mil, reduzindo o consumo de energia em 32 MWh/ano. Essa energia seria suficiente para atender 15 imóveis por mês.

"As obras começaram em março de 2025, com previsão de conclusão em junho. Com a instalação e a modernização, a instituição poderá empregar o valor economizado em outras melhorias, beneficiando consequentemente toda a comunidade atendida pelo Lar", destaca Walter Barbosa Júnior, gerente de Eficiência Energética da CPFL Energia.