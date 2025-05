Lençóis abre 2 PAs para atender casos de síndrome gripal e dengue

Nesta segunda-feira (12), os postos de saúde do Núcleo e Monte Azul, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), passaram a operar como unidades de pronto atendimento (PAs) para os casos de síndrome gripal e dengue, tanto no período diurno como no período noturno. Pacientes podem buscar as unidades para atendimento caso apresentem sintomas como febre baixa, coriza, tosse e dor de garganta (síndrome gripal), ou febre, dores no corpo, dor de cabeça e manchas no corpo (dengue).

De acordo com a administração municipal, a mudança é temporária e tem como objetivo absorver a demanda que está aumentando nas últimas semanas, proporcionando um atendimento mais rápido e humanizado, e sem sobrecarregar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, que ficará responsável pelos casos de urgência e de emergência.

Com a reorganização da atenção primária, atendimentos de rotina, como grupo de gestantes, puericultura e hiperdia dessas duas unidades foram temporariamente transferidos para outras unidades. Já o atendimento odontológico não sofreu alteração. A vacinação no Monte Azul e Núcleo também foi suspensa por conta da necessidade de remanejamento de equipe.