Após morte da filha internada, mãe pede exumação do corpo

"Duda era uma menina estudiosa e sonhava em ser blogueira". As palavras de pesar são de Taila Roberta, mãe que perdeu a filha (Maria Eduarda) de 10 anos de idade quando estava internada no Hospital Estadual de Bauru (HEB) no dia 28 de abril. A menina, conta a mãe, teve três paradas cardíacas e paralisação dos rins. O agravamento seria consequência de cirurgia de apêndice, segundo a mãe relata em boletim de ocorrência (BO). Taila afirma que a criança morreu por erro médico e por isso está pedindo na Justiça a exumação do corpo.

Taila contou ao JC que prestou depoimento à Polícia Civil nesta segunda-feira (12) e já deu andamento à burocracia para descobrir se algum órgão da filha foi perfurado pelo médico cirurgião. A mãe quer saber o que realmente fez piorar o quadro da menina.

Além do BO registrado, a família também organizou uma passeata, no último domingo (11), que foi Dia das Mães. Aproximadamente 30 carros e motos saíram do cruzamento da avenida Nações Unidas com Rondon com destino ao hospital, onde houve um protesto em frente.