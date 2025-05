Entre cantos e sorrisos, a saudade

De nossa parte, também acompanhamos sua trajetória acadêmica e profissional (sempre brilhante, produto de seu esforço e valor dado aos estudos); o mestrado; seu casamento; a incansável dedicação à família.

Foi minha madrinha de crisma, quando eu estava com 40 anos, pela amizade e pelo exemplo de fé.

As histórias e experiências que todos tivemos com ela no Coral Arte Viva são tantas que dariam um livro! Estava sempre sorridente e de alto astral.