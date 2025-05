Hora de rever a Selic

A chamada "super quarta" (7/5) trouxe decisões importantes de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos enfrentam recessão técnica no primeiro trimestre e registram o maior déficit da balança comercial de toda a série histórica, o cenário por lá aponta para estabilidade monetária, com foco em estimular a atividade econômica, o consumo e os investimentos. Não por acaso, o FED manteve sua taxa de juros estável entre 4,25% e 4,50% ao ano frente ao cenário de instabilidade.

No Brasil, seguimos na contramão desse movimento. O Banco Central opta por manter uma política de juros elevados, o que funciona, na prática, como um freio à atividade econômica. A continuidade desse ciclo é, em nossa avaliação, equivocada, sobretudo diante do contexto internacional e dos desafios envolvendo a economia brasileira.

É importante lembrar que o mundo vive um ciclo neoprotecionista, em que os países buscam fortalecer sua produção e seu mercado interno. Com a taxa Selic nos patamares atuais, o Brasil favorece o rentismo e a especulação, em detrimento da geração de empregos, do investimento produtivo e do crescimento econômico de médio e longo prazo.