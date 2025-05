Iacanga: homem é preso com drogas escondidas em lancheira escolar

Iacanga - Um desempregado de 49 anos, recém-egresso do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) com entorpecentes escondidos em uma lancheira escolar. Além de maconha, foram apreendidas porções de crack e cocaína.

O fato ocorreu na última quinta-feira (8), no bairro Estância Iacanga. Após investigações relacionadas ao comércio ilegal no endereço e campanas, de acordo com o registro policial, policiais civis avistaram o suspeito em frente ao imóvel, mas ele entrou rapidamente assim que percebeu a aproximação da viatura.

A equipe chamou pelo morador e viu quando ele saiu do quintal em direção ao portão. Com autorização dele, os policiais vistoriaram a casa e, pendurada em um alambrado, encontraram uma bolsa. Dentro dela, havia uma lancheira com porções de maconha e crack, 73 pinos com cocaína, R$ 616,00 e embalagens.