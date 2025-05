Homem é preso por importunação sexual em condomínio de Botucatu

Botucatu - Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), neste final de semana, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), suspeito de tentar agarrar uma vizinha no interior do condomínio de apartamentos onde eles moram, na região do Jardim Eldorado.

De acordo com a GCM, o fato ocorreu na sexta-feira (9). Uma equipe da corporação foi acionada via Centro de Operações Integradas (COI) para atender uma ocorrência de importunação sexual no endereço.

A vítima relatou aos guardas municipais que um indivíduo, vizinho do seu apartamento, havia tentado lhe agarrar, mas que ela conseguiu se desvencilhar do agressor e pedir ajuda na portaria do condomínio.