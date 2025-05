Nova tarifa do transporte coletivo em Bauru vigora na quinta

O novo valor da tarifa do transporte coletivo (ônibus circular) em Bauru entrará em vigor na quinta-feira (15). A tarifa básica passará dos atuais R$ 5,00 para R$ 5,75. Estudantes têm desconto de 50%, conforme legislação municipal. As viagens pelo sistema de integração continuam com tarifa zero. Pagamentos feitos em dinheiro ou com o cartão do usuário terão o mesmo valor.

As empresas operadoras do sistema de transporte coletivo do município de Bauru apresentaram a planilha de custos à Emdurb com o pedido de reajuste para o valor de R$ 8,09. A Prefeitura de Bauru, que já subsidia R$ 0,75 por passagem atualmente, vai aumentar o subsídio em R$ 0,25, totalizando R$ 1,00 por passagem. Já o usuário, que paga R$ 5,00, passará a pagar R$ 5,75. Desta forma, o custo total da passagem ficará em R$ 6,75, sendo R$ 5,75 para o usuário e R$ 1,00 pago pelo município.

Os valores reajustados ficarão da seguinte forma.

-Tarifa em dinheiro ou cartão: R$ 5,75

-Tarifa estudante com cartão: redução tarifária de 50%

-Integração: sem custo.

-Idosos de 60 a 64 anos (cadastrados), idosos a partir de 65 anos, pessoas com deficiência: isentos de tarifa