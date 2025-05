Frente fria causa sensação térmica abaixo dos 15 graus em Bauru

A menor temperatura de 2025, até agora, foi de 14,6 graus, registrada pelo IPMet no dia 2 de maio. De acordo com os registros do instituto, as menores temperaturas do ano, por mês, foram: 16,1 graus em janeiro; 18,8 em fevereiro; 16,4 em março; e 15,2 graus em abril.

Os bauruenses tiveram que tirar os agasalhos do armário entre a madrugada e o início da manhã desta segunda-feira (12), por conta de uma nova frente fria que derrubou a temperatura mínima para 16,4 graus, registrada às 2h, de acordo com o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet). A sensação térmica, porém, ficou abaixo dos 15 graus, embora o órgão não disponha de dados no momento, pois os sensores de vento e umidade estão, mais uma vez, inoperantes. O problema, inclusive, tem sido recorrente nos últimos meses, conforme o JCNET vem noticiando.

PREVISÃO

De acordo com o IPMet, para esta segunda-feira (12) e terça-feira (13), há previsão de áreas de chuva em pontos isolados de diversas regiões do Estado de São Paulo, em razão da circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. A presença do sistema de alta pressão pós-frontal, com uma massa de ar frio associada, provoca o declínio das temperaturas.

Ainda segundo o instituto, para quarta-feira (14) e quinta-feira (15), a previsão é de tempo estável e com poucas nuvens no Estado de São Paulo, devido à permanência do sistema de alta pressão com massa de ar frio associada. Apenas no Litoral ainda há previsão de chuva fraca ou chuviscos isolados, com temperaturas amenas nas demais regiões.