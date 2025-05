Mulher cai da garupa e morre em São Manuel; Polícia investiga

Ainda de acordo com ele, profissionais da unidade disseram que a morte foi causada “em virtude de traumatismo cranioencefálico em virtude de uma queda da garupa de uma motocicleta” – supostamente conduzida por um amigo da vítima chamado “Caio”, mas cujo sobrenome não foi fornecido.

O caso foi registrado após relato do tio da vítima, que disse à polícia ter recebido um telefonema do Hospital Municipal em São Manuel “e logo quando chegou foi informado pela que a vítima fatal já estava em óbito”.

No momento do registro do boletim, o óbito não havia sido registrado pelas polícias Civil ou Militar. Nem pela Guarda Civil Municipal. O rapaz também não deu nenhum detalhe a mais à corporação.

“Nenhum outro dado sobre as circunstâncias efetivas da morte, bem como da suposta queda da garupa da motocicleta nos foram fornecidas. Não se sabe sequer o nome completo da pessoa de prenome Caio e muito menos os dados da motocicleta supostamente por ele conduzida, trazendo em sua garupa a vítima fatal”, diz o BO.

A morte, registrada como suspeita, será objeto de investigação pela Polícia.