Palmeiras bate São Paulo com gol de Vitor Roque e é líder isolado

No apagar das luzes, o Palmeiras venceu o São Paulo, por 1 a 0, na Arena Barueri e encerrou a sequência invicta do rival no Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo, válido pela oitava rodada do torneio, foi marcado por Vitor Roque. O resultado deixa o Verdão na liderança isolada da competição nacional.

Com 19 pontos, o Palmeiras deixa para trás o Flamengo e Red Bull Bragantino, com 17 pontos cada um. Já o São Paulo ocupa o 15° lugar, com nove pontos.

Antes de darem sequência ao Brasileirão, Palmeiras e São Paulo voltam a campo no meio de semana para disputa da Libertadores. O Tricolor entra em campo na quarta-feira, quando enfrenta o Libertad, no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos. A bola rola às 21h30 (de Brasília). O Palmeiras duela com o Bolívar, na quinta-feira, a partir das 19 horas, no Allianz Parque.