Bauru aplica mais de 1.600 doses da vacina da Influenza no Dia D

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, aplicou 1.696 doses da vacina da Influenza e 449 das demais vacinas do Calendário Nacional de Imunizações, totalizando 2.145 doses administradas no ‘Dia D’ de vacinação que aconteceu neste sábado (10), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), Promai e CRMI. Um ponto de vacinação também aplicou doses no Projeto 'Cidade Solidária', no Jardim Ivone.

A vacina da Influenza segue disponível para os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da educação, trabalhadores dos Correios, cuidadores domiciliares, profissionais das Forças Armadas, policiais, bombeiros, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo rodoviário. A vacina é aplicada anualmente em dose única, e tem o objetivo de reduzir o número de casos graves e óbitos.

O imunizante está disponíveis em todas as UBSs e USFs. Nas UBSs do Bela Vista, Geisel, Mary Dota e Independência, a aplicação também é realizada de segunda a sexta-feira até às 22h, e aos sábados das 8h às 17h, e nas USFs do Jardim Godoy, Santa Edwirges, Vila São Paulo e Vila Dutra, a aplicação é realizada de segunda a sexta-feira até às 22h. A vacinação é feita sem agendamento, basta a pessoa comparecer a unidade de saúde com o CPF ou Cartão do SUS.