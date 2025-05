Explosão em casos de câncer

A imunoterapia compreende hoje um conjunto de técnicas que utilizam o próprio sistema imunológico do paciente para eliminar o tumor - algo que não acontece naturalmente porque as células cancerígenas têm mecanismos para "se esconder" das defesas do organismo. A estratégia rendeu o Prêmio Nobel de Medicina a seus criadores em 2018.

"Hoje temos mais de 60 indicações. O problema é que menos de 10% dos pacientes são candidatos, por conta das características moleculares de cada tumor, então o número de pessoas que pode se beneficiar ainda é limitado", avalia o presidente da Oncologia D'OR e professor da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Hoff.

Três novos tipos de combate à doença

Uma das categorias de imunoterápicos que têm avançado muito são os anticorpos monoclonais. Hoff explica que existem principalmente três tipos trazendo bons resultados: os conjugados à quimioterapia, a partículas radioativas e os biespecíficos.