Fungos, bactérias e vírus: ameaça invisível

Na série "The Last of Us", um fungo apocalíptico transforma humanos em zumbis. Na vida real, o Cordyceps existe mesmo, mas só afeta insetos. Ainda bem. Mas isso não significa que os cientistas estejam tranquilos: vírus, bactérias e alguns fungos de verdade continuam preocupando. E, embora não provoquem zumbis, já mostraram do que são capazes. Um exemplo é o vírus Nipah, que causou mortes na Índia e tem taxa de letalidade entre 40% e 75%. Vírus como o sarampo, que já é conhecido da população, também preocupam. Basta uma queda na cobertura vacinal para reaparecer.

"Existem patógenos que seriam um pesadelo ainda maior que a Covid-19 considerando sua transmissibilidade", explica o virologista Fernando Spilki.

A médica Mirian Dal Ben, do Sírio-Libanês, lembra que vírus que se espalham pelo ar, como o da gripe aviária H5N1, têm grande potencial de causar surtos difíceis de conter.