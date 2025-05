Sal prejudica a saúde mental

Por outro lado, para aqueles que ocasionalmente adicionaram sal, os riscos foram de de 5%, para depressão, e 8%, para ansiedade. Segundo os pesquisadores, o sal de cozinha consegue interferir na produção de serotonina e dopamina, os "hormônios do humor". Além disso, existem associações entre o ingrediente e o envelhecimento biológico, o que poderia influenciar a saúde mental.

Exagerar no sal na comida pode gerar problemas que envolvem a saúde mental. Um novo estudo desenvolvido na Universidade Médica de Xinjiang, na China, mostra que pessoas acostumadas a adicionar o ingrediente diariamente ao preparar os alimentos ou neles já prontos tinham quase 40% mais riscos de desenvolver depressão e ansiedade.

Ainda de acordo com a equipe de pesquisadores, este é "o primeiro estudo a relatar efeitos aditivos positivos significativos no risco de depressão e ansiedade decorrentes da adição de sal aos alimentos". O trabalho foi publicado na revista científica Journal of Affective Disorders.

Uma pesquisa realizada pelo Centro de Saúde Pública da MedUni Viena, na Áustria, já havia mostrado que pessoas que adicionam sal à comida pronta de forma frequente têm 40% mais risco de desenvolver câncer de estômago em comparação a quem não usa um saleiro à mesa.

Para chegar ao resultado, o estudo se baseou em dados recolhidos de mais de 470 mil adultos.