Nozes fazem bem à saúde

As nozes são um alimento versátil, que podem adentrar o cardápio nas saladas, nos pratos principais e também nos doces. As oleaginosas também apresentam, segundo um novo estudo, outros benefícios: ela melhoram a inflamação sistêmica e, ao mesmo tempo, reduzem o risco de câncer de cólon.

Os resultados dos ensaios clínicos da equipe de pesquisa da Universidade de Connecticut mostram que altos níveis de formação desse agente a partir do consumo de nozes têm um impacto positivo na redução de marcadores inflamatórios em amostras de sangue, urina e fezes, e podem até afetar positivamente as células imunológicas dentro dos pólipos do cólon.

O ensaio clínico contou com participantes com idades entre 40 e 65 anos e risco elevado de câncer de cólon. Cada um dos 39 participantes inscritos no estudo foi avaliado pela equipe de pesquisa clínica do Hospital John Dempsey da UConn e solicitado a preencher um Questionário de Frequência Alimentar.

Pacientes acompanhados por semanas

Os pacientes foram orientados a evitar todos os alimentos e bebidas que continham elagitanino por uma semana para que seus níveis de urolitina fossem iguais ou próximos a zero, antes de começarem a consumir nozes ricas em elagitanino como parte de sua dieta rigorosamente monitorada. Ao final do estudo de três semanas, todos os participantes foram submetidos a uma colonoscopia de alta definição.