Dia das Mães: praticar exercícios juntos fortalece os vínculos

Fazer exercício em família é mais do que cuidar da saúde: é uma forma de fortalecer vínculos, melhorar o humor e aproveitar o tempo juntos. Neste Dia das Mães, celebrado domingo (11), os especialistas lembram que a prática compartilhada, mesmo que leve e descontraída, ajuda a combater o sedentarismo, promove hábitos saudáveis desde a infância e cria memórias afetivas.

Especialistas garantem que vale adaptar a atividade à idade de cada um - o importante é se movimentar, de forma divertida e em grupo. As informações são do La Nación. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos devem praticar pelo menos uma hora de atividade física por dia. Mas, um estudo da própria OMS mostra que 84% da população desta faixa etária na América Latina e no Caribe não atingem essa meta.

Regina Guthold, especialista médica da OMS e autora do estudo, afirma que um estilo de vida fisicamente ativo desde a infância contribui para melhorar a aptidão cardiorrespiratória e muscular, a saúde óssea e cardiometabólica, além de ajudar a manter o peso adequado. A vontade de fazer atividades físicas costuma atingir todos os membros da família, mas os horários e desejos raramente coincidem. E, muitas vezes, restam poucas janelas de tempo livre nos fins de semana.