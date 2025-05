Córdoba Um destino para todos os gostos

Localizada no coração da Argentina, Córdoba é um destino cheio de contrastes e surpresas, que promete experiências inesquecíveis. Sua herança colonial e cultural se entrelaça com paisagens naturais, tornando-a o lugar ideal para quem busca um destino com opções a todos os gostos e idades. Desde a arquitetura histórica da capital até os charmosos vilarejos dos arredores, Córdoba oferece um leque de experiências incríveis.

Os caminhos do vinho na província abrangem as regiões do Norte de Córdoba, Sierras Chicas, Traslasierra, Calamuchita e Punilla. São mais de vinte vinícolas e produtores artesanais que oferecem visitas guiadas, degustações e harmonizações com pratos típicos da região. Além disso, muitos desses estabelecimentos complementam a experiência com atividades ao ar livre, restaurantes de alto nível e hospedagens confortáveis.

Poucos sabem que foi em Córdoba que nasceu o primeiro vinho da América Latina: o lagrimilla. Atualmente, a joia da região são os vinhos boutique - aqueles de produção limitada, mas com altíssimo padrão de qualidade e tecnologia. Entre os destaques dos vinhedos cordobeses estão as uvas Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Isabella. Diversas cidades da província possuem plantações de oliveiras que tornam possível percorrer a chamada Rota do Azeite, uma verdadeira viagem aos sabores mais autênticos do país.