Epidemia de dengue

Se fosse um episódio isolado, seria compreensível. Mas este já é o terceiro ano consecutivo em que enfrentamos o mesmo problema. Isso mostra que não estamos lidando com uma eventualidade, mas sim com uma falha recorrente de gestão e prevenção por parte do poder público.

Além disso, a cidade sofre com a baixa quantidade de agentes de endemias. Segundo matéria publicada no JCNet em 25/04/2025, a prefeitura anunciou a contratação de 60 novos agentes. No entanto, até o momento (06/05/2025), nenhuma contratação foi efetivada. Atualmente, Bauru conta com apenas 167 agentes, quando o necessário seriam 474 para cobrir adequadamente toda a cidade - ou seja, estamos operando com apenas 35% do efetivo ideal. Isso é inaceitável.

Do dia 25/04 ao dia de hoje (06/05) teve um aumento de 1.664 casos, conforme site do estado de SP.

Como empresário, reforço ainda a preocupação com os impactos econômicos. O setor produtivo já foi duramente atingido pela pandemia da COVID-19, e agora, em pleno processo de recuperação, continuamos perdendo força de trabalho por conta de doenças que poderiam ser evitadas com ações básicas de saúde pública.