O que há de inovador e promissor a ser oferecido aos jovens de hoje? - Era 1972 quando uma criança de 09 anos disse a sua mãe. - Mãe me coloque na legião mirim para que eu possa lhe ajudar com as despesas da casa.

Ela sem muito pensar, assim o fez e hoje aquela criança é um avô de 62 anos que continua a sonhar com a corrida da sobrevivência e do auxílio coletivo em geral...

Os jovens de hoje carecem de ar puro, olhar sincero, falas francas e de abraços apertados... A sociedade ai estabelecida tem a missão e voz de comando: "cuidar uns dos outros para quando chegar a hora, poder se deitar na sepultura, revestida com as vestes do dever cumprido!"