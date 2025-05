Jardim Botânico terá workshop de cerâmica no dia 17

O Jardim Botânico Municipal de Bauru terá um workshop de cerâmica no dia 17 de maio, sábado que vem, das 9h30 às 11h30. A atividade integra o Projeto 'Emergentes, que tem como objetivo realizar uma instalação site-specific no Jardim Botânico de Bauru, com obras em cerâmica, inspiradas poeticamente no cerrado.

O workshop será ministrado pelo artista visual Ronaldo Gifalli, e os inscritos vão modelar uma peça que fará parte da instalação, que deverá ficar pronta em agosto deste ano. O curso é gratuito e voltado para pessoas com 14 anos ou mais. Serão disponibilizadas 25 vagas, e as inscrições devem ser feitas no link https://forms.gle/B4rP7cUZ2NshPp9s9

O termo site specific, ou sítio específico, refere-se a obras de arte criadas para um local determinado, de forma a estarem intimamente ligadas ao ambiente em que se encontram. São trabalhos planejados para um local específico, em que os elementos dialogam com o meio circundante, para o qual a obra é elaborada.