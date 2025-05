DAE realiza substituição programada da bomba do poço Jd. América

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru informa que realizará, a partir das 13h da próxima segunda-feira (12), a substituição programada da bomba submersa do poço Jd. América. O serviço será executado pela equipe do Serviço de Eletromecânica após ter sido constatada a redução no desempenho do equipamento.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no final da tarde de terça-feira (13), com retomada do abastecimento logo após a finalização e normalização gradual durante a noite e madrugada. Durante esse período, o fornecimento de água estará prejudicado nos bairros Jardim América, Jardim Aeroporto, Jardim Paulista, Jardim Estoril 2, 3, e 5, Vila Samaritana e proximidades.

Para minimizar os impactos no abastecimento, o DAE realizará manobras operacionais para reforçar o fornecimento na região com o apoio do sistema Praça Portugal.