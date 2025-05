Tatiana Calmon lança o álbum 'Tateando'

O álbum 'Tateando', que será lançado na próxima quinta-feira (15), celebra a liberdade criativa de Tatiana Calmon e reúne nove composições autorais que atravessam estilos, sensações e momentos marcantes de sua trajetória musical. As faixas incluem músicas inéditas e outras que participaram de festivais e editais culturais, agora registradas em estúdio pela primeira vez.

Gravado em Bauru, o álbum traz letras de Tatiana enriquecidas por melodias criadas em parceria. A maioria das faixas foi produzida por Amauri Muniz, no Estúdio MisterRec, e duas canções contaram com a produção de Josiel Rusmont, no Estúdio Criações.

Todas as músicas foram executadas por músicos da cidade. Parceiros também emprestaram suas vozes às canções, dando ao álbum mais cor e diversidade. Tateando mistura maturidade artística com a ousadia de quem se recusa a caber em rótulos.