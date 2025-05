Gilberto Sobrinho lança curta na Jornada de Tradução Audiovisual

A 2.ª Jornada de Tradução Audiovisual (Jotav), que acontece de quarta a sexta, do dia 14 a 16 de maio, contará com a presença do diretor e professor Gilberto Alexandre Sobrinho. Ele exibirá seu novo curta-metragem 'Poema para o trabalhador da cidade'. A sessão acontece na quinta-feira, às 19h, na sala 01 do campus da Unesp em Bauru, seguida de debate com o cineasta.

O documentário de 21 minutos presta homenagem ao artista Vitoriano dos Anjos, nascido em Salvador, no século 18, e autor do Altar-mor da Catedral Metropolitana de Campinas. Apesar da beleza de sua obra, a trajetória de Vitoriano permanece desconhecida do grande público — lacuna que Sobrinho busca reparar com sensibilidade e rigor estético.

Docente do Instituto de Artes da Unicamp, o diretor é reconhecido por abordar em seus filmes temas ligados à experiência afro-diaspórica. Natural do Interior paulista, Sobrinho tem sólida formação acadêmica, com pós-doutorado na Universidade de Nova York e atuação internacional como professor convidado.