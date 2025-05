'Hebinho': 200 jogos e a trajetória do ídolo do Oriente

Diversos fatores podem ser levados em conta para que alguém se torne ídolo de um time: identificação com a camisa, trajetória marcante e liderança dentro e fora de campo. Quando tudo isso se encontra em uma só pessoa, ela não apenas joga futebol — ela se eterniza na história do clube. E foi exatamente assim que a história de Heberson Demétrio, ou simplesmente Hebinho, se entrelaçou com o Oriente.

Oriundo da Vila Dutra, bairro localizado no extremo da zona oeste, Hebinho recebeu o convite para integrar o time do Jardim Petrópolis em 1993. O convite veio do saudoso 'Seu Leça'. Foi ali que a trajetória de Hebinho começou a ganhar forma — e, sem saber, ele dava início a conexão uma rigidez com o Oriente.

Seus primeiros passos no futebol amador foram com a camisa do A.A Oriente. No mesmo ano, Hebinho começou a disputar campeonatos amadores da cidade. No entanto, a história do atacante com o clube do coração é dividida em várias passagens — todas elas muito vitoriosas. A primeira conquista marcante pelo Oriente foi o Campeonato amador em 2005, no qual ele foi protagonista. Ali, já começou a escrever sua história com o clube.