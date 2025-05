GFI-Tietê convida região a proteger os mananciais

Barra Bonita - Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) foi palco, nesta terça-feira (6), do 3.º encontro do Grupo de Fiscalização Integrada das Águas do Rio Tietê (GFI-Tietê). O evento reuniu representantes de 67 prefeituras das bacias dos rios Tietê/Batalha e Tietê/Jacaré com o objetivo de apresentar o Plano de Ação desenvolvido pelo grupo, que visa intensificar a fiscalização de mananciais, com foco na redução da proliferação de algas e macrófitas - problema que se agravou desde o ano passado devido ao aumento das temperaturas no estado. Além disso, a reunião também teve como objetivo mobilizar as prefeituras a participarem do grupo, ampliando as ações de fiscalização no território paulista.

Entre os membros do GFI, estiveram presentes o subsecretário de Recursos Hídricos e Saneamento Básico da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Cristiano Kenji; além de representantes da SP Águas, Polícia Militar Ambiental, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) e dos Comitês de Bacias Hidrográficas.

Foram expostas ações já iniciadas no período emergencial, como o vertimento controlado de macrófitas na barragem de Barra Bonita para desobstruir o canal de navegação no acesso à eclusa e o lançamento de uma sonda para monitorar a qualidade da água a jusante da barragem da cidade.