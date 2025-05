Dia das Mães na região terá música e feiras

O fim de semana do Dia das Mães, data comemorada neste domingo (11), será marcado por apresentações musicais e feirinhas em algumas cidades da região.

Em Agudos, a feira da Praça Tiradentes terá, neste sábado (10), a partir das 9h, apresentações da Corporação Musical Maestro João Andreotti, Dj Jeferson e coral da AATI.

Em Jaú, o Jardim de Baixo (Praça da República) será palco neste sábado, das 10h às 16h, do "Colecione Memórias", com a banda Carlos Gomes e brinquedos para as crianças.