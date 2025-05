Memphis desperdiça pênalti e Corinthians leva virada do Mirassol

Aos 25 minutos, o Mirassol quase inaugurou o marcador. Reinaldo cobrou escanteio à meia altura na primeira trave. Após desvio, a bola bateu em Iury Castilho, que finalizou 'no susto' e acabou mandando pela linha de fundo.

Um minuto depois, foi a vez do Corinthians quase abrir o placar no Campos Maia. Igor Coronado fez grande jogada, driblou a marcação e finalizou ao gol para defesa de Walter. Após revisão do VAR, foi identificado um toque no braço de Neto Moura no chute de Coronado, e o árbitro assinalou pênalti. Memphis foi para a cobrança e tentou de cavadinha, mas Walter defendeu. No rebote, o holandês mandou para fora.

Foi no apagar das luzes do primeiro tempo que o Corinthians conseguiu, de fato, inaugurar o marcador. Memphis cobrou escanteio na segunda trave e Cacá subiu sozinho para cabecear e estufar as redes do Mirassol.