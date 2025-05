Somos Vôlei Bauru vence mais três e segue sem perder em 2025

Dezenove vitórias em dezenove jogos: é o desempenho do projeto inclusivo Somos Vôlei Bauru neste ano. A marca das atletas da melhor idade foi atingida com mais três triunfos neste sábado (10).

Sem perdas de sets, o time fez 2 a 0 em cima de Promissão com o elenco 68+ (parciais de 15x08/15x04); 2 a 0 diante de Lins no 58+ (15x03/15x08); e 2 a 0 contra Piratininga com o 45+ (20x18/15x08).

Disputados no ginásio Darcy César Improta, Jardim Colonial, os duelos foram válidos pela terceira rodada da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).