Idoso suspeito de violência doméstica é preso com revólver; VÍDEO

A Polícia Civil de Boraceia (41 quilômetros de Bauru) prendeu na manhã de hoje (10) um idoso de 67 anos por porte irregular de arma de fogo. A medida ocorreu por volta das 8h deste sábado no momento em que policiais cumpriam mandado de busca e apreensão expedido pela 2.ª Vara Cível de Pederneiras na residência dele.

Os agentes se dirigiram à residência do investigado após denúncia da ex-companheira, que admitiu às autoridades que ele mantinha uma arma de fogo dentro de casa. O próprio investigado confessou que havia um revólver em seu quarto ao ser informado do mandado no momento em que atendeu as autoridades, segundo a Polícia Civil.

A arma, um revólver calibre .38 Smith & Wesson com número de série intacto, foi encontrada desmuniciada dentro de uma sacola de mercado que estava em cima do guarda-roupas. Na mesma sacola, os policiais localizaram outros 16 cartuchos do mesmo calibre, todos intactos e armazenados separadamente.