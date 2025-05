Evite atrasos: veja interdições neste final de semana em Bauru

A Emdurb realizará uma série de interdições em Bauru entre sábado (10) e segunda-feira (12) para execução de serviços de pintura viária e realização de eventos sociais e culturais. Todas as intervenções contarão com sinalização do Grupo de Operações de Trânsito (GOT).

No sábado (10), a partir das 7h30, será interditado o cruzamento da rua Luiz Bevilaqua com as ruas Osilio Rocha, Antônio da Silva Souto e São Vicente, para pintura de faixa de pedestre. Também haverá interdição nos quarteirões 2 e 3 da rua Fábio Geraldo, das 6h às 21h. A rua Maria José Silvério dos Santos, no quarteirão 2, ficará interditada das 9h ao meio-dia para a realização de um evento social.

No domingo (11), o quarteirão 1 da rua João Machado será interditado das 6h às 20h, também para um evento social. Já a partir das 7h30, a interdição ocorrerá no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Professora Zenita Alcântara Nogueira, para pintura de faixa de pedestre. Ainda no domingo, o lado ímpar do quarteirão 8 da avenida Nações Unidas ficará interditado entre 13h e 22h para evento cultural.