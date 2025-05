Banda Sinfônica apresenta concerto para o Dia das Mães

"A acústica está excelente", enfatiza o maestro do grupo desde 2018. A Banda Sinfônica Municipal se apresentou na reabertura. Já a apresentação de quarta-feira abre a temporada de espetáculos da Banda Sinfônica, embora ela já tenha se participado de outros eventos promovidos pela Secretaria de Cultura no primeiro semestre de 2025, por meio do projeto "Descobrindo a Banda e a Orquestra".

A Banda Sinfônica Municipal de Bauru retorna os palcos do Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves com um concerto em homenagem ao Dia das Mães marcado para a próxima quarta-feira (14), às 20h. O evento é aberto a toda população e pede a doação de um litro de leite por pessoa, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade, informa Devanildo Aparecido Balmant, o "maestro Deva" do grupo musical.

O concerto terá duração prevista de 1h15, com 56 participantes da banda que têm entre 11 a 26 anos. "Será uma bela apresentação com quatro chellos (violoncelos), contrabaixos acústicos, sopros, metais e percussão sinfônica além da estreia de cinco dos nossos estudantes no palco. Nossas peças mesclam tanto níveis iniciantes, quanto avançados", informa.

As oito peças que integram o repertório musical do evento, são: "Raise of the Son", de Rossano Galante; "The Planets - Jupiter", de Gustav Holst com arranjos de Messrs Curwen; "Legend of a Mountain - La Dent Du Chat" e "La Storia", de Jacob de Haan; "Antarctica", de Carl Wittrock; "Carinhoso", de Alfredo Vianna da Rocha Filho (Pixinguinha) com arranjos de maestro Duda; "Lamento Sertanejo" de Dominguinhos e Gilberto com arranjos de Nilson Lopes e "Gonzaguiana" de Luiz Gonzaga com arranjos de Ciro Pereira e adaptação para a banda por Rômulo Santiago.

O maestro agradece aos apoiadores, como a maestrina Sônia Berriel, que já confirmou presença no evento, o secretário da pasta de Cultura do município, Paulo Eduardo Dias Campos, e a Prefeitura de Bauru.

