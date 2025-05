Livro de ficção científica é lançado neste sábado

A Biblioteca Rodrigues de Abreu será palco neste sábado (10), às 15h30, do lançamento do livro E-demia, da autora e poeta bauruense Gabriely App. O evento tem entrada gratuita e é aberto a todos os públicos.

Com uma narrativa em primeira pessoa e composta por 13 capítulos, E-demia mergulha o leitor em uma distopia ambientada no Brasil. Na trama, uma pandemia 100% letal obriga a humanidade a viver confinada, enquanto robôs humanoides assumem o controle das atividades do mundo externo. A protagonista, Natália, contrata um desses robôs, mas começa a desconfiar de seu comportamento ao perceber que ele demonstra sentimentos humanos. O robô em questão é Alex, que passa a fingir ser humano ao desenvolver emoções. A obra traz uma escrita fluida e cinematográfica, característica destacada pela autora, e promete agradar leitores de todas as idades interessados em ficção científica com reflexões sobre humanidade, tecnologia e empatia.

Gabriely App tem 26 anos e já publicou quatro livros. Estreou com o livro de poesias Pense, sinta, viva!, seguido pelos romances A Gota D'água e P.S: Correspondências do Amor. Agora, com E-demia, ela se aventura pela ficção científica, mantendo sua proposta de sempre transmitir mensagens positivas e de esperança por meio da literatura.

