Banda Macaco Prego faz show neste sábado

Direto de Praia Grande, a banda Macaco Prego desembarca em Bauru neste sábado, quando fará show, a partir das 16h, no Sesc. Há 31 anos na estrada, o grupo do Litoral Sul é conhecido por sua autenticidade e pela essência 'caiçara', inundando as apresentações que faz pelo Brasil com a energia vibrante das praias.

Com mais de 10 álbuns lançados até o momento, seu sem pode ser conferido nas principais plataformas digitais como Spotify, YouTube, Deezer e Apple Music. Uma boa pedida para quem é fã de reggae e música regional Brasileira. O Sesc fica na avenida Aureliano Cardia, quadra 6, em Bauru.