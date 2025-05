Circuito Sesc de Artes 2025 passa por cidades da região de Bauru

Até dia 8 de junho, ruas e praças de 132 municípios do Interior, Litoral e da Grande São Paulo, além de São Miguel Paulista, bairro paulistano que integra o Plano de Expansão do Sesc, serão palco da 17ª edição do Circuito Sesc de Artes 2025. Em seis fins de semana consecutivos, sempre aos sábados e domingos, o público poderá vivenciar gratuitamente 840 sessões de atividades que atravessam nove linguagens artísticas e culturais: artes visuais e tecnologias, cinema, circo, dança, literatura, música, teatro, turismo e valorização social.

A iniciativa é uma realização do Sesc São Paulo em parceria com as prefeituras municipais e sindicatos do comércio de bens, serviços e turismo locais. A região que contempla o Sesc Bauru recebe uma série de atividades que vai passar Pederneiras (18 de maio), Botucatu (31 de maio) e Lençóis Paulista (1 de junho).

A programação valoriza a produção cultural das regiões participantes, com forte presença de artistas e coletivos que atuam fora da capital. Uma das linhas curatoriais que se fortalece nesta edição, em um movimento realizado nos últimos anos e que agora se consolida, é a quantidade de artistas das regiões atendidas.