Somos Vôlei Bauru busca ampliar série sem derrotas

Neste sábado (10), o Somos Vôlei Bauru volta à quadra com seus elencos femininos pela Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) - voltada à melhor idade.

No ginásio Darcy César Improta, Jardim Colonial, o time mede forças com Promissão às 8h (faixa etária 68 ) e Lins às 9h20 (com a formação 58 ). Às 11h20, será a vez de pegar Piratininga, às 11h20, com jogadoras do 45 .

O Somos Vôlei Bauru defende uma invencibilidade de 16 jogos na atual temporada. A melhor campanha até agora foi a de 2023, ano de sua formação, quando disputou 52 partidas e venceu 48.