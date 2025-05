Futsal Bauru FIB/Facimus visita o Américo neste sábado

Na liderança do Grupo B da Copa da Liga Paulista de Futsal (LPF) Sub-20, invicto e com quatro vitórias consecutivas, o Futsal Bauru FIB/Facimus visita o Américo Brasiliense neste sábado (10), pela segunda rodada do returno da fase de grupos; a partida será disputada às 18h, no Ginásio Novênio Pavan Filho, em Américo Brasiliense.

“A gente sabe que é um jogo muito difícil, mas nosso objetivo é conquistar os três pontos, que nos deixariam em uma posição mais favorável para as últimas rodadas, então, vamos nos empenhar ao máximo para vencer”, pontuou Paulo Neto, técnico da equipe Bauru.

Com 16 pontos ganhos, o Futsal Bauru FIB/Facimus tem seis a mais que o segundo colocado do Grupo B, o Lençóis Paulista, que será o próximo adversário. Já o time de Américo Brasiliense está na última colocação da chave e ainda não somaram pontos nesta Copa da LPF Sub-20. No primeiro turno, os bauruenses venceram por 4 a 2, em Bauru.