Shirlen Nascimento conquista bronze no Grand Slam de Astana

O Sesi Judô segue fazendo história em 2025. Shirlen Nascimento (57kg), atleta da equipe de Desempenho do Sesi-SP, sediada no Sesi Botucatu, conquistou o bronze, nesta sexta-feira (9), no Grand Slam de Astana, no Cazaquistão, após vencer Irina Zueva na disputa por pódio. A competição começou hoje e vai até domingo (11). O feito de Shirlen é marcante, pois trata-se da primeira judoca do Sesi-SP a faturar uma medalha em um Grand Slam, a exemplo do que já fizera Michel Augusto (60kg), em março deste ano, com a conquista da prata em Tbilisi, na Geórgia, fato que o tornou o primeiro atleta da modalidade do Sesi-SP a ser medalhista em um Grand Slam.

A caminhada de Shirlen para o bronze começou emocionante, com a judoca do Sesi-SP virando a luta contra a italiana Giulia Carna com um Ippon. Na fase seguinte, Shirlen caiu em uma luta muito disputada com Faiza Mokdar, da França, decidida apenas no Golden Score. A francesa ainda viria a ser a campeã da categoria.

Seguindo na repescagem, em mais uma luta equilibrada, a brasileira bateu Kseniia Galistkaia, atleta neutra, também no desempate do Golden Score, avançando para a luta por medalha. Em sua luta decisiva, a atleta do Sesi Judô aplicou um lindo golpe, marcou um Ippon, e venceu Irina Zueva, atleta neutra, para conquistar o bronze.