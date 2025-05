Adoção de Pet na Pet Camp: um lar para eles, amor para você!

A Coluna Animal dessa semana mais uma vez traz um super evento de adoção de pets nesse final de semana, cujo objetivo é doar os animais resgatados das ruas ou de situação de maus tratos, por protetoras de animais ou ongs de proteção animal de Bauru. O evento de adoção acontecera na Loja Pet Camp Bauru, na avenida Duque de Caxias, 21-21, Vila Cardia. O evento é amanhã e começara as 09 da manhã e terminara as 13 horas. Importante levar comprovante de endereço atualizado e também documento pessoal para adotar um pet.

Como sabemos e observamos diariamente nas redes sociais, a demanda de animais que precisam de um lar é muito maior grande, por isso as protetoras de animais e ongs de proteção animal estão sempre buscando por famílias que queiram adotar um pet para a vida toda. São cães e gatos já vermífugados, vacinados e castrados, das mais diversas cores e tamanhos, adultos e filhotes, com os mais diversos temperamentos, uns mais quietinhos e outros agitados.

A adoção de um pet traz impactos na rotina da pessoa ou da família que adotou, portanto, antes de se adotar um animalzinho é muito importante analisar vários fatores tais como: se terá tempo para cuidar do pet (levar para passear, levar ao veterinário, para fazer exames, para brincar?), se terá condições financeiras para bancar todas as despesas fixas e extraordinárias dele (veterinários, exames, remédios, banhos e tosas, vacinas etc.) e se todos os membros da casa gostam de animais. Um pet pode durar até mais uma década e com o envelhecimento dele as despesas e os cuidados também aumentam, portanto, a adoção deve ser um ato planejado por todos da família para que esse animal seja cuidado até o final de sua vida.