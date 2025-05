Evento trará os principais insights do SXSW 2025 para Bauru

Na próxima quinta-feira (15), Bauru será palco do 'Insights SXSW - Conexão Austin Bauru', um evento inédito que trará as tendências globais do maior festival de inovação, criatividade e tecnologia do mundo para a realidade do Interior de São Paulo e tem a parceria de mídia do JC/JCNET.

Realizado na Scaffold Education, a partir das 18h30, o encontro reunirá especialistas que estiveram presencialmente no SXSW 2025, em Austin (Texas), com o objetivo de compartilhar aprendizados, provocar reflexões e descobrir o que realmente impactará o futuro dos negócios e como aplicar esse conhecimento de forma estratégica.

Com curadoria e debates estratégicos, o evento conectará as principais discussões sobre educação e inteligência artificial (IA), transformação nas indústrias, automação e IA, redes sociais e marketing, desenvolvimento pessoal e os desafios em 2050. O evento será realizado em formato híbrido, com participação presencial e online. As inscrições são gratuitas porém limitadas e devem ser feitas pelo site: https://bit.ly/ConexaoAustinBauru