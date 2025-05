Moraes Consultoria Imobiliária inaugura nova sede em Bauru

A mudança atende a um modelo de atendimento personalizado, uma das principais marcas da empresa, assim como a experiência no ramo. "Não temos atendimento dentro da imobiliária tradicional. Todo nosso trabalho é externo, feito in loco, com profissionais experientes e preparados para guiar o cliente pelas melhores escolhas", afirma Moraes.

Segundo Stéfanno Mastroianni Moraes, sócio da empresa, a sede foi totalmente reformulada. "Houve aumento no número de salas, vagas de garagem e melhores condições para nossa equipe", explicou. O novo ambiente amplia a quantidade de atendimentos simultâneos e maior privacidade durante as negociações.

A Moraes Consultoria Imobiliária, com 42 anos de atuação no mercado de Bauru, inaugurou sua nova sede para atendimento exclusivo na rua Alberto Segalla, 1-162. O espaço foi ampliado para acomodar o crescimento da demanda por imóveis na cidade e melhorar a experiência do cliente com mais conforto e estrutura.

Com o maior estoque de imóveis para locação e venda em Bauru, especialmente na zona Sul, a Moraes também aposta na consultoria como diferencial. "Muitos clientes chegam com uma ideia fixa, mas percebem novas possibilidades com nossa orientação. É comum alguém vir procurar apartamento e sair encantado com uma casa, ou o contrário. A consultoria amplia o olhar do comprador ou locatário", diz o diretor.

Apesar do foco atual estar na nova sede, a empresa projeta expansão interna, com reforço no time de corretores. "Nosso treinamento é contínuo. Aqui, o corretor encontra espaço para crescer. Quem chega, normalmente, não sai mais", afirma Moraes. Segundo ele, muitos profissionais enxergam a Moraes como a realização de um objetivo de carreira: "É como chegar à empresa dos sonhos".

A empresa reforça que continua aberta a novos clientes interessados em compra, venda ou locação de imóveis, oferecendo atendimento especializado em todas as etapas da negociação.