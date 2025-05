Missa em Memória às Mães será neste domingo no Jardim dos Lírios

"Atualmente, há o Plano TerraPrev Diamante, o mais completo do mercado, o único em Bauru e região com direito a cremação e sepultura, com Serviço Funerário 24h, velório, sepultamento ou cremação. Esses planos são familiares. Além dos benefícios em vida, como descontos no comércio e serviços", explica a administração.

SERVIÇO

O Cemitério Parque e Crematório Regional Jardim dos Lírios se localiza na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros - km 349 (acesso pelo Distrito Industrial 3).