Mounjaro chega a Bauru e causa corrida às farmácias

O Mounjaro, medicamento para controle de diabetes que ganhou fama como alternativa mais potente ao Ozempic no emagrecimento, começou a chegar às farmácias de Bauru e já provoca corrida às drogarias. Em algumas redes, o remédio já está quase esgotado após ser incluído nos estoques no último domingo (4). Outras iniciaram pré-venda ou estão com cadastros abertos para interessados, com previsão para chegada nos próximos dias.

No Brasil, há unidades disponíveis da versão de 2,5 mg e 5 mg. A aplicação é semanal e o preço de um pacote com 4 seringas (uma aplicação por seringa) de 2,5mg ultrapassa os R$ 1.400. O valor é pouco acessível, mas isso não reduziu a popularidade do medicamento que promete aumentar a sensação de saciedade e ajudar pacientes a mudarem seus hábitos alimentares.

O uso, no entanto, não é milagroso e deve ser acompanhado por dieta, exercícios e um médico, segundo orientação do endocrinologista da Unimed Gregório Lima de Souza. "Ele sinaliza saciedade e ajuda o paciente a seguir um plano alimentar. Mas sozinho, não resolve. A base continua sendo reeducação alimentar e atividade física", afirma.