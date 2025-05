Exigências para integrar conselhos viram alvo de reclamações

Embora não sejam novas, as exigências impostas pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Bauru para a inscrição de interessados em participar da eleição dos conselhos gestores das unidades de saúde tornaram-se alvo de queixas por parte de alguns membros de colegiados, que têm como responsabilidade acompanhar a qualidade do atendimento e verificar eventuais demandas do serviço.

Para os reclamantes, o problema está em viabilizar as oito certidões negativas requisitadas no momento da inscrição, o que dificulta a participação popular e é considerada até mesmo uma medida antidemocrática. No entanto, a imposição, que vem desde o último mandato, foi aprovada em reunião recente do CMS, informa o coordenador da entidade Leonardo Marques. "Algumas pessoas têm problemas eleitorais, então demoram a conseguir determinadas certidões, mas não é um impeditivo", destaca.

De acordo com ele, a comissão eleitoral, o próprio CMS e as unidades de saúde estiveram dispostas a auxiliar os interessados na obtenção dos documentos solicitados em respeito à Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135 de 2010) e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Ainda assim, as inscrições foram prorrogadas do final de abril para até 30 de maio, conforme consta no diário oficial de Bauru da última terça-feira (6). Leonardo justifica que a dilação de prazo foi uma decisão tomada após pedidos de parte dos interessados e também devido aos feriados prolongados recentes, que interferiram no fluxo de trabalho de avaliação dos documentos.