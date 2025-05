Eleitor tem menos de um mês para regularizar título

O prazo para eleitoras e eleitores que deixaram de votar em três turnos consecutivos regularizar o título se encerra em menos de um mês. A regularização do documento deve ser feita até 19 de maio. Se não regularizar até essa data, a pessoa pode ter o título cancelado. O serviço de regularização é gratuito, não havendo nenhuma cobrança por parte da Justiça Eleitoral. É necessário apenas que o eleitor pague a multa no valor de R$ 3,51 por turno que deixou de votar ou justificar a ausência.

Para a Justiça Eleitoral, cada turno de votação é considerado uma eleição. Nas cidades em que houve eleição suplementar, esse pleito também entra na conta. Em todo o estado, mais de 1,3 milhão de eleitores faltosos ainda estão com o título pendente de regularização. A maioria dos que se encontram nessa situação é homem (760 mil, o equivalente a 56% do total). A faixa etária com maior percentual de faltosos é de 25 a 29 anos (22%). Com mais de 415 mil eleitores faltosos, a capital lidera o ranking dos municípios com mais pessoas com pendência. Acesse todos os dados nas estatísticas do TSE.

CONSULTA