Bauru Basket vence o São Paulo no jogo 1 das quartas de final

Na abertura das quartas de final do NBB Caixa, o Bauru Basket largou na frente e venceu o São Paulo por 96 x 85. A partida ocorreu na noite desta sexta-feira (9), no ginásio do Morumbis.

Apesar de ter saído atrás na primeira parcial (24 x 20), o Dragão passou a controlar melhor o ritmo do duelo a partir do segundo quarto. Com um excelente aproveitamento dos arremessos de três, os bauruenses assumiram a frente do marcador e administraram a vantagem nos períodos seguintes.

O cestinha do confronto foi o ala/armador Alex Garcia, com 21 pontos anotados (além de três rebotes e três assistências). Dontrell Brite também foi fundamental, com 20 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. Outra atuação de destaque foi a do ala/pivô Gustavo Santana, que teve uma noite "perfeita": foram 14 pontos convertidos em 14 tentados - com direito a quatro bolas de longa distância. Pelo lado são-paulino, os principais pontuadores foram Corderro Bennet e Paulo Lourenço, ambos com 16.

