Reinauguração? Me poupe: Teatro de Bauru e o desmonte da cultura

Após quase cinco anos fechado, o Teatro Municipal "Celina Lourdes Alves Neves", em Bauru, reabre suas portas. A atual administração municipal promove o retorno das atividades como uma "reinauguração", tentando vender como conquista aquilo que, na verdade, é um retrato do abandono.

O teatro foi fechado em 2020, inicialmente por conta da pandemia. Mas, passada a fase crítica da crise sanitária, ele permaneceu inacessível à população. A justificativa oficial era a necessidade de reformas, incluindo a troca do sistema de ar-condicionado, que já estava obsoleto há anos. No entanto, as obras foram sucessivamente proteladas. Em 2022, a própria prefeitura afirmou que a climatização só estaria pronta em 2023 — e mesmo essa previsão não se concretizou no prazo. O processo de contratação da empresa para executar a obra só foi concluído em setembro de 2024.

Ou seja, o fechamento se deu, em boa parte, por má gestão — não por razões técnicas intransponíveis. A reabertura, portanto, não é fruto de um grande projeto ou de compromisso com a cultura, mas de uma cobrança acumulada da sociedade e do setor artístico, cansados de esperar o mínimo.