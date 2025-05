A essência de uma universidade

O caráter assistencial de serviços de saúde, jurídico, espiritual e administrativo em várias entidades sociais como clubes de serviço, serviços sociais e igrejas, não dão a estas organizações um caráter universitário.

ESSÊNCIA

O que caracteriza exclusivamente a universidade na sociedade, determinando sua essência, é a missão de formar cidadãos com capacidade analítica crítica, seres pensantes com competência para decidir com sabedoria e julgar com precisão, se for necessário. Negar-se a analisar e criticar, é negar a essência da universidade!