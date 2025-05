Bauru: motociclista fica gravemente ferida em acidente na Rondon

Uma motociclista de 35 anos ficou gravemente ferida, na tarde desta sexta-feira (9), após perder o controle da direção, cair e atingir uma defensa metálica na altura do quilômetro 351 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da concessionária ViaRondon, em Bauru.

O acidente ocorreu por volta das 16h25, no sentido Capital-Interior. Segundo o registro policial, a mulher conduzia uma Honda Biz pela rodovia quando, por razões a serem esclarecidas, a moto tombou, atingindo a proteção metálica.

Com ferimentos graves, a motociclista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida por equipes da concessionária e encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru. As circunstâncias do acidente serão investigadas.