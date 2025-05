Após colisão traseira, homem morre na Bauru-Marília, em Garça

Garça - Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu em uma colisão traseira ocorrida no final da tarde desta sexta-feira (9), na altura do quilômetro 418 mais 300 metros da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Garça (70 quilômetros de Bauru).

De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um Fiat Siena trafegava pela rodovia no sentido Marília-Bauru quando, por volta das 17h15, por razões a serem esclarecidas, o condutor sofreu mal súbito e desacelerou repentinamente o veículo, parando na via.

Uma caminhonete VW Amarok que seguia atrás não conseguiu frear e colidiu na traseira do automóvel, que foi projetado contra a defensa metálica. Equipe médica que passava pelo trecho tentou reanimar o condutor, por meio de massagem cardiorrespiratória, mas ele não resistiu e teve o óbito constatado no local.